Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,55%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. По состоянию на 19 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. 523 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,55%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,23.