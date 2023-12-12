Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,55%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. По состоянию на 12 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...27.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%
По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает ...13.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%
По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 283 безработных. Об этом сообщает ...13.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...05.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,79%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 5 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...