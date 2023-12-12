УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:47

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,55%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. По состоянию на 19 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. 523 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,55%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,23.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.12.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,56%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. По состоянию на 12 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...

27.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%

По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает ...

13.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%

По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 283 безработных. Об этом сообщает ...

13.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...

05.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,79%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 5 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн21.11.2023Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года
Архив новостей
Декабрь 2023 (470)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1