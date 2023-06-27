Курс евро с начала торгов вырос на 0,13%

УрБК, Москва, 19.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 90,05 руб., евро — 98,57 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты не изменился, европейской — вырос на 0,13%

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