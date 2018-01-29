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Новым директором свердловского отделения «МегаФона» назначен Алексей Женихов

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Алексей Женихов назначен директором свердловского отделения компании «МегаФон». Ранее занимавшая этот пост Инна Джур стала директором по региональному развитию в Поволжье, сообщает пресс-служба компании.

Новым директором свердловского отделения «МегаФона» назначен Алексей Женихов
Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»

«Перед Алексеем стоит амбициозная задача вывести Свердловское отделение на новый уровень развития, усилить финансовые и операционные результаты компании, а также повысить эффективность розничной сети. Уверен, что большой опыт в реализации сложных проектов, включая запуск базовых станций в рамках соглашений с региональным правительством, помогут достичь всех поставленных целей и написать еще не одну историю успеха», — отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Также новое руководство свердловского отделения сотового оператора продолжит развивать сеть передачи данных LTE в регионе.

«На массовом рынке мы будем сохранять в своих предложениях лучший баланс цены и качества, соответствуя динамике спроса на базовые услуги и новые сервисы», — прокомментировал А. Женихов.

Алексей Женихов имеет 20-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций. С 2012 года он возглавлял кировское отделение «МегаФона».
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