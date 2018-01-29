Новым директором свердловского отделения «МегаФона» назначен Алексей Женихов

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. В свердловском отделении оператора «МегаФон» на должность технического руководителя ...16.01.2018 Назначен новый директор Свердловского регионального отделения «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. На должность директора Свердловского регионального отделения компании «МегаФон» ...06.04.2017 Алексей Быков назначен руководителем розничного бизнеса «МегаФона» на Урале
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. На должность директора Уральского филиала компании «МегаФон Ритейл» назначен Алексей ...25.12.2014 Директором Свердловского отделения Уральского филиала «МегаФона» назначен Алексей Воронин
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2014. В Уральском филиале «МегаФона» произошли кадровые изменения. Так, на должность ...28.04.2012 Новым директором Пермского отделения ОАО «МегаФон» назначен Петр Козловский
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2012. Директором Пермского отделения ОАО «МегаФон» назначен Петр Козловский, ранее ...