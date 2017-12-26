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Счетная палата выявила 3,84 тыс. нарушений на 1,774 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 18.12.2023. В январе-ноябре 2023 года Счетная палата РФ выявила 3 тыс. 840 нарушений на сумму 1,774 трлн руб. Как пишет ТАСС, эта информация представлена на выставке Счетной палаты в Госдуме.

По итогам 2022 года аудиторами Счетной палаты было выявлено 4 тыс. 447 нарушений на сумму 885,6 млрд руб. По словам и. о. председателя ведомства Галины Изотовой, большая их часть в I полугодии 2023 года касалась нарушения требований к бюджетному учету, в том числе бюджетной и бухгалтерской отчетности.
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