Счетная палата выявила 3,84 тыс. нарушений на 1,774 трлн рублей в 2023 году

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Счетная палата в I полугодии выявила нарушений на сумму более 1 трлн рублей

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Счетная палата в 2016 году выявила нарушения на 870 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.12.2016. Счетная палата в 2016 году выявила нарушения на 870 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ...

Счетная палата РФ выявила в отчетности органов госвласти за 2015 год нарушения на 100 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.11.2016. Счетная палата РФ выявила нарушения при составлении бухгалтерской и бюджетной отчетности ...

Счетная палата ЕГД в 2013 году выявила неэффективное использование 5,4 млн руб. бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2014. Счетная палата Екатеринбургской городской думы в ходе контрольных мероприятий выявила ...