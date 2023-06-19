Курс евро с начала торгов вырос на 0,19%

УрБК, Москва, 18.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,44 руб., евро — 98,81 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,18%, европейской — на 0,19%.

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