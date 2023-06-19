Курс евро с начала торгов вырос на 0,19%

УрБК, Москва, 19.06.2023. По состоянию на 14.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,10 руб., евро — ...30.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 2,62%
УрБК, Москва, 30.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,76 руб., евро — ...26.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,28%
УрБК, Москва, 26.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,95 руб., евро — ...14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...30.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%
УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...