Банк России увеличит лимит поддержки кредитования МСП до 320 млрд рублей с 9 января

УрБК, Москва, 18.12.2023. Банк России с 9 января 2024 года увеличивает совокупный лимит поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 288,3 млрд руб. до 320 млрд руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.



«Из этих средств 256 млрд руб. предназначены для системно значимых кредитных организаций», — говорится в сообщении.



Увеличенный лимит позволит банкам предоставить участникам механизма инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд руб. в рамках комбинированной поддержки, состоящей из двух программ — программы Минэкономразвития России «1764» и программы стимулирования кредитования Банка России и АО «Корпорация «МСП».