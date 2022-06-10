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Банк России увеличит лимит поддержки кредитования МСП до 320 млрд рублей с 9 января

УрБК, Москва, 18.12.2023. Банк России с 9 января 2024 года увеличивает совокупный лимит поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 288,3 млрд руб. до 320 млрд руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.

«Из этих средств 256 млрд руб. предназначены для системно значимых кредитных организаций», — говорится в сообщении.

Увеличенный лимит позволит банкам предоставить участникам механизма инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд руб. в рамках комбинированной поддержки, состоящей из двух программ — программы Минэкономразвития России «1764» и программы стимулирования кредитования Банка России и АО «Корпорация «МСП».
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