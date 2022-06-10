Банк России увеличит лимит поддержки кредитования МСП до 320 млрд рублей с 9 января

УрБК, Москва, 10.06.2022. Кабинет министров РФ направит на поддержку программ льготного кредитования для малого бизнеса ...21.10.2016 СКБ-банк стал участником программы стимулирования кредитования субъектов МСП
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и СКБ-банк ...20.09.2016 Центробанк принял решение об увеличении лимита по механизмам поддержки бизнеса
УрБК, Москва, 20.09.2016. Совет директоров Банка России 16 сентября 2016 года принял решение об увеличении с 75 до 125 ...06.05.2014 Правительство РФ создало агентство для поддержки малого и среднего бизнеса
УрБК, Москва, 06.05.2014. Правительство РФ утвердило распоряжение о создании ОАО «Небанковская депозитно-кредитная ...11.02.2009 В России снизились темпы роста объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2009. В России в 2008 г. снизился темп роста кредитования субъектов малого и среднего ...