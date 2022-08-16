В России могут ввести лимиты на переводы без открытия счета

Росфинмониторинг подготовил законопроект, предусматривающий изменения в «антиотмывочный» закон и закон о национальной ...

В России могут ужесточить порядок переводов без открытия счета

В России могут ужесточить порядок переводов без открытия счета

УрБК, Москва, 21.05.2014. Рынок предоплаченных карт может серьезно сократиться на фоне принимаемых решений. Об этом ...

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2012. С сегодняшнего дня во всех офисах ОАО «СКБ-банк» можно отправить денежный перевод по ...

ОАО «Банк «Монетный дом»: Для удобства клиентов мы работаем сразу по 5 системам денежных переводов и отправляем денежные средства в любую точку мира

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2009. «Существует несколько схем денежных переводов. Основные — это переводы через ...