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В России могут ввести лимиты на переводы без открытия счета

УрБК, Москва, 18.12.2023. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому без открытия банковского счета денежные переводы можно будет делать на сумму не более 100 тыс. руб. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Ограничение будет касаться и лиц, которые делают переводы с помощью упрощенной идентификации (для нее достаточно предоставить паспортные данные в электронном виде). Если закон вступит в силу, то для совершения переводов свыше 100 тыс. руб. потребуется полная идентификация, требующая личного присутствия клиента в отделении банка.

Поправку одобрили в Минфине, Центробанке, МВД, Минцифре и Роскомнадзоре. «Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — сказал представитель Минфина.
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