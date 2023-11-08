УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:26

Доля Академического района в общем объеме строительства в Екатеринбурге составила 17,1% в IV квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Академический район занял первое место среди районов Екатеринбурга по объему строительства в IV квартале 2023 года. Его доля составила 17,1% от общего объема. Об этом говорится в докладе аналитической платформы bnMAP.pro (есть в распоряжении УрБК), посвященном рынку жилья в Екатеринбурге, который составил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

На втором месте — ВИЗ (10,4%). Доля Уктуса составила 9,7%, Центра — 6,3%, Автовокзала и Юго-Западного района — по 5,7%. Далее идут Эльмаш (5,2%), Уралмаш и Втузгородок (по 4,8%), Пионерский (3,6%).

Также Академический район занял первое место по количеству сделок по покупке жилья в Екатеринбурге за 10 месяцев 2023 года (учитывались договоры купли-продажи и долевого участия в строительстве). Его доля составила 22% от общего объема.

На втором месте оказались Уктус и ВИЗ (по 9%), на третьем — Автовокзал и Пионерский (по 6%). Далее идут Эльмаш, Юго-Западный и Широкая Речка (по 5%). Уралмаш и Центр разделили последнее место (по 4%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.11.2023 Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года. ...

08.11.2023 Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья ...

27.05.2009 Средняя цена предложения за 1 кв.м. жилой недвижимости на вторичном рынке Екатеринбурга составила 56 017 рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2009. Средняя цена предложения за 1 кв.м. жилой недвижимости на вторичном рынке ...

22.04.2009 Средний срок экспозиции вторичного жилья в Екатеринбурге составляет 129 дней

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2009. На 21 апреля 2009 г. средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в ...

10.04.2009 Средняя цена предложения вторичного жилья в центре Екатеринбурга составила на 7 апреля 2009 г. 77 тыс. рублей за 1 кв. м

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2009. Средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в центральном районе ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн21.11.2023Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года
Архив новостей
Декабрь 2023 (404)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1