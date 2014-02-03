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В Невьянске без холодной воды и тепла остались 14 тысяч человек

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Невьянске 17 декабря произошла авария, в результате которой были оборваны линии электропередачи в районе Романовского водозабора. Из-за этого вышли из строя три насоса, и около 14 тыс. жителей города остались без холодной воды и теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Электроснабжение жилых домов удалось оперативно восстановить. Работы по возобновлению подачи воды еще ведутся.

«Специалисты заканчивают замену насоса на первой скважине, после чего он будет запущен в работу. Параллельно ведется замена второго насоса», — добавили в департаменте информполитики Свердловской области.
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