В Невьянске без холодной воды и тепла остались 14 тысяч человек

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2014. Вчера в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошел прорыв трубопровода, в ...23.12.2013 В выходные 14 тысяч тагильчан остались без холодной воды
В субботу утром, 21 декабря, в Нижнем Тагиле 14 тыс. человек остались без холодной воды. Полностью восстановить работу ...23.12.2013 В выходные 14 тысяч тагильчан остались без холодной воды
УрБК, Нижний Тагил, 23.12.2013. В субботу утром, 21 декабря, в Нижнем Тагиле 14 тыс. человек остались без холодной ...02.10.2013 Асбест и Первоуральск на несколько часов остались без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2013. Вечером 1 октября 73 тыс. жителей Асбеста и 18 тыс. жителей Первоуральска остались без ...22.01.2013 Три тысячи жителей Красноуфимска остались без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2013. Крупная коммунальная авария произошла в Красноуфимске во вторник. 3 тыс. жителей города ...