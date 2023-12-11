Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю вырос на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,8%, ...29.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю увеличился на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...19.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю увеличился на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...10.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю снизился на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...27.02.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...