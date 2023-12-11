Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю вырос на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,9%, за месяц — на 0,7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 458 квартир в уральской столице. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 112 дней.

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