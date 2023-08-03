Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу паллиативной медицинской помощи с бюджетом в 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В рамках программы по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, рассчитанной до 2025 года, из федерального и областного бюджетов на лечение свердловчан с тяжелыми диагнозами будет выделено 140 млн руб. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил финансирование программы, сообщает департамент информполитики региона.



«Средства позволят обеспечить медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, автомобилями, лекарственными препаратами, включая обезболивающие, и медицинскими изделиями, которые пациенты в том числе смогут использовать дома», — говорится в сообщении департамента.



На сегодняшний день в Свердловской области медики оказывают помощь более чем 25 тыс. пациентов с паллиативными диагнозами в 17 стационарных отделениях для взрослых на 429 койко-мест, оснащенных необходимым оборудованием. Действуют также четыре стационара для детей на 58 койко-мест. Медицинскую помощь таким пациентам на дому оказывают специалисты 30 выездных бригад. Детям, находящимся в домашних условиях, помогают 12 выездных бригад. Также в регионе работает 65 кабинетов паллиативной медицинской помощи.