Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу паллиативной медицинской помощи с бюджетом в 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно направил 1 млрд руб. на ...21.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил региональную программу по созданию медицинских классов в школах
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию ...12.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал передачу 44 новых автомобилей больницам
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. Сегодня, 12 июля, 19 больниц Свердловской области получат 44 новых автомобиля LADA ...03.09.2020 В поликлиниках Екатеринбурга возобновили плановую помощь
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В Екатеринбурге с 3 сентября возобновляется плановая медицинская помощь в ...02.10.2018 В России вступили в силу новые правила работы скорой помощи
УрБК, Москва, 02.10.2018. В России вступили в силу новые правила работы скорой помощи, согласно которым бригада обязана ...