Уровень инфляции в России по итогам 2023 года может составить 7,5-8%

УрБК, Москва, 14.12.2023. К концу 2023 года уровень годовой инфляции в России может составить 7,5-8%. Такой прогноз ...Вчера, 11:42 ВВП России за январь-сентябрь вырос на 3%
УрБК, Москва, 14.12.2023. Объем ВВП России за III квартал 2023 года составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд руб. По ...03.10.2023 «Эксперт РА»: Страховой рынок в России за год вырос на 24%
УрБК, Москва, 03.10.2023. Объем страхового рынка в России за I полугодие составил 1,073 трлн руб. По сравнению с ...27.04.2023 Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей
По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. Для сравнения: прошлый рекорд ...27.04.2023 Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...