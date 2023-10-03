УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:01

Уровень инфляции в России по итогам 2023 года может составить 7,5-8%

К концу 2023 года уровень годовой инфляции в России может составить 7,5-8%. Такой прогноз сделал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства назвал и другие показатели отечественной экономики. К примеру, рост ВВП к концу года ожидается в районе 3,5%, реальная зарплата в России может вырасти примерно на 8%, а реальные доходы населения — на 5%. Прибыль российских предприятий увеличится в 2023 году на 24%. Банки заработали около 3 трлн руб.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, объем ВВП России за III квартал 2023 года составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 5,5%, относительно II квартала этого года — на 7,8%.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 14:42 Уровень инфляции в России по итогам 2023 года может составить 7,5-8%

УрБК, Москва, 14.12.2023. К концу 2023 года уровень годовой инфляции в России может составить 7,5-8%. Такой прогноз ...

Вчера, 11:42 ВВП России за январь-сентябрь вырос на 3%

УрБК, Москва, 14.12.2023. Объем ВВП России за III квартал 2023 года составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд руб. По ...

03.10.2023 «Эксперт РА»: Страховой рынок в России за год вырос на 24%

УрБК, Москва, 03.10.2023. Объем страхового рынка в России за I полугодие составил 1,073 трлн руб. По сравнению с ...

27.04.2023 Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. Для сравнения: прошлый рекорд ...

27.04.2023 Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра
Архив новостей
Декабрь 2023 (335)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18