ВВП России за январь-сентябрь вырос на 3%

УрБК, Москва, 14.12.2023. Объем ВВП России за III квартал 2023 года составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 5,5%, относительно II квартала этого года — на 7,8%. Об этом сообщает Росстат.



Объем ВВП за январь-сентябрь 2023 года составил в текущих ценах 119 трлн 542,8 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос на 3%.