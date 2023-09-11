ВВП России за январь-сентябрь вырос на 3%

Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ...11.09.2023 Росстат: ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%
УрБК, Москва, 11.09.2023. Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...07.07.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае вырос на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн ...10.09.2012 Объем ВВП России за второй квартал 2012 года в текущих ценах составил 14,571 трлн рублей
УрБК, Москва, 10.09.2012. Объем ВВП Российской Федерации за второй квартал 2012 года в текущих ценах составил 14,571 ...11.12.2009 Темп роста реального объема ВВП за III квартал 2009 года относительно II квартала 2009 года составил 113,8%
УрБК, Москва, 11.12.2009. Объем ВВП России за III квартал 2009 г. составил в текущих ценах 10 489,5 млрд. рублей. Темп ...