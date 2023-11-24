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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой Серова Василием Сизиковым программу развития города до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Серовского городского округа Василий Сизиков обсудили комплексную программу развития муниципалитета до 2030 года, которую разработали по поручению главы региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Среди приоритетов вами были выбраны ремонт и строительство больниц, школ, учреждений культуры, повышение надежности инженерных сетей», — заметил Е. Куйвашев. По словам В. Сизикова, на следующий год администрация округа планирует строительство котельных, очистных сооружений и дорожные работы.

На реализацию программы в период с 2023 по 2030 год планируется выделить 26,5 млрд руб. из федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Также главе региона представили результат благоустройства парка около Дворца спорта. Ранее Е. Куйвашев дал соответствующее поручение.
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