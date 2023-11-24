Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой Серова Василием Сизиковым программу развития города до 2030 года

УрБК, Екатеринбург 24.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития ...10.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...20.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей Стасёнок обсудили социально-экономическое развитие города
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей ...30.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной ...10.06.2015 Комплексную программу развития Верхотурья сократили на 800 млн рублей
Объем средств на реализацию комплексной программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до ...