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Вчера, 12:43

УБРиР помог запустить образовательный проект по раздельному сбору мусора

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и компания «Умная переработка» запустили обучающий проект по многофракционному раздельному сбору на базе центра социальной помощи семье и детям «Отрада». Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Целью проекта является обучение детей правильному управлению отходами в быту и формирование экологически ответственной культуры в центре. Дети будут вовлечены в процесс сбора и узнают больше о переработке отходов, что поможет им осознать важность заботы об окружающей среде», — говорится в сообщении. К примеру, 80% собираемого мусора годится для дальнейшей переработки.

Проект включает в себя два направления: теоретическое и практическое. Так, в рамках практики в помещении центра «Отрада» было установлено семь баков для раздельного сбора ПЭТ, мягкого и твердого полиэтилена, полипропилена, макулатуры, металла и стекла.

«Очень важно обучить детей сортировать вторичные ресурсы и отправлять их на переработку. Если это не делать, то через 100 лет наши правнуки окажутся в мусорной катастрофе. Чтобы этого не допустить, необходимо внедрять правильные привычки», — прокомментировал основатель и руководитель компании «Умная переработка» Сергей Пугачев.
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