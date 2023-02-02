УБРиР помог запустить образовательный проект по раздельному сбору мусора

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...26.08.2022 Свердловская область получит из федерального бюджета более 100 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Из средств федерального бюджета в регионы будет направлено 1,5 млрд руб. на ...22.06.2022 Опрос о раздельном сборе мусора на платформе «Активный Екатеринбург» продлили до 28 июня
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Администрация города приняла решение продлить опрос о раздельном сборе мусора до 12.00 ...08.02.2022 Уральские предприятия ЕВРАЗа запустили проекты по раздельному сбору мусора
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарском ГОКе запустили проекты по сортировке и раздельному ...03.04.2019 В Челябинской области внедрят систему раздельного сбора мусора
УрБК, Челябинск, 03.04.2019. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен внедрять в регионе систему ...