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Сегодня, 17:55

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-ноябре выросло на 91%

В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-ноябре 2023 года выросло на 91% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно 2021 года увеличение составило 53%, написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в ноябре этого года на первичном рынке уральской столицы было зарегистрировано около 4,1 тыс. ДДУ в строительстве. Более высокий показатель фиксировался лишь в сентябре этого года.

«В ноябре-декабре высокая активность покупателей поддерживалась страхами заметной корректировки льготных ипотечных программ и вероятным повышением минимального первоначального взноса. На этом фоне девелоперы города уверенно идут к окончанию года с рекордно высокими показателями», — отмечает М. Хорьков.

По его данным, к началу декабря число нереализованных новостроек стабилизировалось на отметке 49 тыс. квартир. Из них около 2 тыс. объектов сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства.

Также М. Хорьков отмечает, что повышенный спрос на новостройки во второй половине года позволял продавцам регулярно увеличивать цены. Так, в ноябре этого года средняя стоимость сделок выросла до 138 тыс. руб. за «квадрат».
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