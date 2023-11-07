В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-ноябре выросло на 91%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...07.11.2023 В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%
В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре ...07.11.2023 В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...09.10.2023 В Екатеринбурге количество договоров долевого участия на «первичке» за год выросло на 80%
В Екатеринбурге число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на первичном рынке жилья в I-III кварталах 2023 ...09.10.2023 В Екатеринбурге количество договоров долевого участия на «первичке» за год выросло на 80%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на первичном ...