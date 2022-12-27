Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,56%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. По состоянию на 12 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. 758 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,56%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,23.