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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,56%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. По состоянию на 12 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. 758 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,56%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,23.
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