Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — 6,48%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 6,15%, непродовольственные — на 5,65%, услуги — на 11,03%, алкоголь — на 1,26%. Потребительские цены в регионе в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 1,1%.

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