Бюджет программы комплексного развития Невьянска увеличен на 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение финансирования комплексной программы развития Невьянского городского округа на 2020-2025 годы на 1,7 млрд руб. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



«В новой редакции предусмотрены дополнительные расходы на благоустройство, строительство напорного коллектора и сетей водоотведения», — указано в сообщении департамента. Таким образом, за весь период 2020-2025 годов в программу будет вложено более 6 млрд руб. В настоящее время в рамках программы уже освоено 2,5 млрд руб.



В частности, был построен животноводческий комплекс, запущено производство кабин для модернизированных электровозов и низкозольных трамваев, велось благоустройство набережной Невьянска, проводился ремонт автомобильных дорог в городском округе. Также была проведена реконструкция здания бассейна детско-юношеской спортивной школы.