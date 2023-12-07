Бюджет программы комплексного развития Невьянска увеличен на 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился дополнительно направить ...24.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил программу социально-экономического развития Красноуральска
УрБК, Екатеринбург 24.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития ...22.11.2023 В свердловский бюджет на 2024 год добавили 14,9 млрд рублей на дороги, строительство и медицину
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Объем бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был ...09.03.2023 Власти Екатеринбурга увеличили финансирование программы по улучшению благоустройства на 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге увеличили объем финансирования муниципальной программы по улучшению ...10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...