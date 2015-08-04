Компания «Атомстройкомплекс» за год подготовила к вводу более 320 тыс. кв. м площадей

В 2016 году «Атомстройкомплекс» запланировал сдать в эксплуатацию около 150 тыс. кв. м. жилья. Об этом на ...04.08.2015 «Атомстройкомплекс» сократил планы ввода жилья в 2016 году на 40%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2015. В 2016 году «Атомстройкомплекс» запланировал сдать в эксплуатацию около 150 тыс. кв. м. ...18.12.2014 Валерий Ананьев: Цена на недвижимость вырастет вслед за долларом
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Стоимость жилой недвижимости в Екатеринбурге вырастет вслед за курсом доллара. Об этом ...18.12.2014 «Атомстройкомплекс» сократил планы ввода жилья в 2015 году в полтора раза
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014.«Атомстройкомплекс» сократил планы ввода жилья в 2015 году с 300 до 200 млн кв. м. Об ...18.12.2014 Валерий Ананьев: Цена на недвижимость вырастет вслед за долларом
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Стоимость жилой недвижимости в Екатеринбурге вырастет вслед за курсом доллара. Об этом ...