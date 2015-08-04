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Компания «Атомстройкомплекс» за год подготовила к вводу более 320 тыс. кв. м площадей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Компания «Атомстройкомплекс» за 12 месяцев подготовила к вводу более 320 тыс. кв. м площадей. Об итогах 2023 года рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

«Мы подготовили к вводу более 160 тыс. кв. м жилья, более 128 тыс. кв. м социальных объектов, около 17 тыс. кв. м, офисов, магазинов и других коммерческих помещений более 10 тыс. кв. м. Всего — более 320 тыс. кв. м. Мы очень довольны результатом — для нас это один из рекордных годов», — отметил Валерий Ананьев.

Он также добавил, что ряд объектов находится на завершающей стадии строительства, однако до 31 декабря все обязательства будут выполнены и объекты сданы. Часть актов ввода по ним будет получена уже в январе 2024 года.
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