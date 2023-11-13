На Среднем Урале показатели заболеваемости ОРВИ за неделю снизились на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября зафиксировано 27 тыс. 396 случаев ...23.10.2023 В Свердловской области на 7,6% снизились темпы распространения ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области за период с 16 по 22 октября выявлено 27,5 тыс. случаев ...05.09.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю с 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 ...20.03.2023 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ стала на 7,6% ниже среднего многолетнего уровня
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 марта зафиксировано 28 тыс. 457 случаев ...03.03.2021 На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,1%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 февраля зарегистрировано 22 тыс. 408 ...