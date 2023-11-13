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На Среднем Урале показатели заболеваемости ОРВИ за неделю снизились на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 36 тыс. 250 случаев ОРВИ. Это ниже показателя прошлой недели на 9,4% и на 11,9% меньше среднего многолетнего уровня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано более 17 тыс. 640 случаев ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 8,4% и почти на 15% — среднемноголетних показателей.

Отмечается, что из общего числа заболевших в регионе 57% составляют дети.
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