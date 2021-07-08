Полномочия на утверждение генпланов Екатеринбургской агломерации хотят передать правительству Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. В Екатеринбурге в рамках «Иннопрома» состоялось заседание Координационного совета ...01.06.2021 В состав Екатеринбургской агломерации могут войти 14 муниципалитетов
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. Представители 14 муниципальных образований Свердловской области приняли участие в ...29.06.2018 Московская компания выиграла конкурс по созданию концепции Екатеринбургской агломерации
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва) ...27.06.2018 На конкурс по созданию концепции Екатеринбургской агломерации заявились компании из Москвы и Омска
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции Екатеринбургской агломерации ...14.12.2017 В свердловское Заксобрание внесли законопроект о возвращении Екатеринбургу части градполномочий
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Комитет Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и ...