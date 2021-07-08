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Вчера, 13:43

Полномочия на утверждение генпланов Екатеринбургской агломерации хотят передать правительству Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Генеральные планы территорий, входящих в Екатеринбургскую городскую агломерацию, предложено согласовывать централизованно, на региональном уровне. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

«Предполагаемые парламентариями изменения в областной закон предполагают передачу некоторых градостроительных полномочий муниципалитетов на региональный уровень и нацелены на развитие Екатеринбургской городской агломерации как единой системы. Речь, в частности, идет о централизованном утверждении генеральных планов городов на региональном уровне», — указано в сообщении департамента.

По словам председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Михаила Зубарева, рано или поздно в пределах Екатеринбургской агломерации начнут соприкасаться коммунальные и инженерные сети, логистические маршруты. Чтобы избежать неразберихи, депутаты и предложили передать утверждение генпланов этих муниципалитетов единому регулятору.

«При грамотном подходе совместное развитие инфраструктуры даст синергетический эффект», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Предполагается, что поправки будут распространяться на Арамильский, Белоярский, Полевской, Сысертский городские округа, ГО Верхнее Дуброво, Дегтярск, Первоуральск, Ревда и Среднеуральск.
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