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Вчера, 12:00

В России вступили в силу новые правила сдачи загранпаспорта после запрета на выезд за рубеж

Сегодня, 11 декабря, в России вступили в силу новые правила сдачи заграничных паспортов для тех, кому ограничен выезд за рубеж. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Гражданин, получивший уведомление об ограничении выезда из России, обязан сдать свой загранпаспорт в течение пяти дней после этого. Сделать это можно либо в госорганизации, вынесшей ограничение, либо в ведомстве, этот паспорт выдавшем.

Обратно документ можно будет получить, когда ограничения будут сняты или когда у паспорта истечет срок действия.
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