Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю снизился на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,8%, за месяц — вырос на 1,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 435 квартир в уральской столице. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 112 дней.

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