Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю снизился на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...19.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю увеличился на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...16.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...20.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...10.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю снизился на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...