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Минфин прогнозирует инфляцию в России на уровне 4,5% в 2024 году

УрБК, Москва, 08.12.2023. В 2024 году уровень инфляции в России составит 4,5%. Такой прогноз сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на выставке-форуме «Россия».

«Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый (уровень — прим. ред.) инфляции», — цитирует А. Силуанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что годовой темп прироста цен в Уральском федеральном округе (УрФО) ускорился до 5,35% в октябре после 4,63% в сентябре, но оказался ниже, чем по России в целом (6,69%).
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