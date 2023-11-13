На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после 5,85% в сентябре. Инфляция в регионе превысила аналогичный показатель по Уральскому федеральному округу (5,35%), но оказалась ниже, чем по России в целом (6,69%).



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, ускорился рост цен на продовольственные товары (с 3,24% в сентябре до 4,76% в октябре). Это связано с увеличением расходов сельхозорганизаций на закупку импортных кормовых добавок, ветпрепаратов и запчастей к оборудованию. В результате выросли цены готовой продукции — яиц, птицы и свинины. На этом фоне подорожали колбасные изделия.



Также ускорился рост цен на непродовольственные товары — с 4,74% в сентябре до 5,33% в октябре.



«Высокая потребительская активность позволила производителям и поставщикам переносить в цены товаров свои затраты, возросшие из-за прошедшего ранее ослабления рубля. Ослабление рубля сделало дороже для потребителя и готовую продукцию, ввозимую из-за рубежа», — говорится в сообщении.



В частности, в октябре усилился рост цен на легковые автомобили, мебель, парфюмерию и косметику.



Что касается услуг, в октябре по сравнению с сентябрем рост цен на них в регионе замедлился — с 11,08% в сентябре до 10,48% в октябре.