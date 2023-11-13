На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину

Инфляция на Среднем Урале в октябре составила 6,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сентябре — ...13.11.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в октябре ускорилась до 6,48%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Инфляция на Среднем Урале в октябре составила 6,48% по сравнению с аналогичным периодом ...20.09.2023 На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...10.11.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в октябре замедлилась до 12,2%
Инфляция на Среднем Урале в октябре 2022 года составила 12,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...10.11.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в октябре замедлилась до 12,2%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Инфляция на Среднем Урале в октябре 2022 года составила 12,2% по сравнению с ...