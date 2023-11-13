Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 112 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. По состоянию на 6 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...13.10.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110,4 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. По состоянию на 9 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...06.10.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. По состоянию на 2 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...29.09.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 109,5 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. По состоянию на 25 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...21.09.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 109,2 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. По состоянию на 18 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...