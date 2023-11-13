Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 112 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. По состоянию на 4 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 112 тыс. 422 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



И за неделю, и за месяц этот показатель вырос на 0,5%.