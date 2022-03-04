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Вчера, 15:02

Торговые сети «Ашан», Metro Cash & Carry и Globus могут уйти из России

УрБК, Москва, 06.12.23. Крупные зарубежные торговые сети в скором времени могут свернуть бизнес в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Минпромторга.

Так, по мнению министерства, покинуть Россию могут «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. По данным чиновников, в совокупности этим ритейлерам принадлежит 483 торговые точки в 49 регионах РФ. Кроме этого, в собственности торговых сетей находятся распределительные центры и производства, налаженная сеть поставщиков товаров и сырья, где работают более 50 тыс. сотрудников.

Напомним, что в настоящий момент на территории РФ действует закон, который запрещает ритейлерам проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении. Запрет сняли в июне 2023 года после ухода из России финской компании Prisma, из-за чего удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Однако сейчас Минпромторг предложил продлить действие меры и на 2024 год, чтобы отечественные торговые компании смогли приобрести активы иностранных ритейлеров.
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