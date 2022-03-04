Торговые сети «Ашан», Metro Cash & Carry и Globus могут уйти из России

УрБК, Москва, 04.03.2022. Торговые центры METRO Cash&Carry продолжат работать в России. Об этом сообщают представители ...

В Нижнем Тагиле может появиться торговый центр METRO Cash&Carry

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2010. Немецкая сеть мелкооптовых гипермаркетов Metro Cash & Carry в 2011 году после снижения ...

Metro Cash & Carry: В текущем году мы намерены открыть магазины в Екатеринбурге, Томске и Калининграде

Metro Cash & Carry: Наши поставщики на Урале заявили о повышении цен на продукты в среднем на 4—15%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2010. «В связи с пожарами и засухой, установившейся в большинстве российских ...