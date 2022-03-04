Торговые сети «Ашан», Metro Cash & Carry и Globus могут уйти из России

УрБК, Москва, 04.03.2022. Торговые центры METRO Cash&Carry продолжат работать в России. Об этом сообщают представители ...27.11.2014 В Нижнем Тагиле может появиться торговый центр METRO Cash&Carry
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2014. Власти Нижнего Тагила ведут переговоры о строительстве торгового центра METRO ...30.09.2010 Metro Cash & Carry: В текущем году мы намерены открыть магазины в Екатеринбурге, Томске и Калининграде
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2010. Немецкая сеть мелкооптовых гипермаркетов Metro Cash & Carry в 2011 году после снижения ...17.08.2010 Metro Cash & Carry: Наши поставщики на Урале заявили о повышении цен на продукты в среднем на 4—15%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2010. «В связи с пожарами и засухой, установившейся в большинстве российских ...16.08.2010 Х5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Ашан» и «Дикси»: Поставщики поднимают цены на хлеб, крупы и молоко более чем в два раза
УрБК, Москва, 16.08.2010. Х5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Ашан» и «Дикси» начали переговорную кампанию с ...