«Екатеринбургэнергосбыт» предложил потребителям погасить задолженность за электроэнергию без учета штрафных санкций

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2012. В личном интернет-сервисе абонентов «Мотива» появилась новая возможность — бесплатный ...24.04.2012 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» намерено добиваться для должников запрета на выезд за границу
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2012. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» подает в суд на потребителей — физических лиц, имеющих ...27.05.2011 Процесс взыскания ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» задолженности с граждан затянулся более чем на полтора года
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2011. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» продолжает работу с неплательщиками, задолженность которых ...01.04.2010 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», не сумев взыскать долги с потребителей самостоятельно, обратилось к услугам коллекторов
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2010. Сотрудники ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» обратились с предупреждением к жителям ...09.03.2010 ООО «Свердловэнергосбыт»: Получение денежных средств от ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по вынесенному судебному решению позволит снизить просроченную задолженность за потребленную электроэнергию
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2010. В Арбитражном суде Свердловской области состоялось рассмотрение дела по иску ООО ...