«Екатеринбургэнергосбыт» предложил потребителям погасить задолженность за электроэнергию без учета штрафных санкций

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Потребители услуг, предоставляемых АО «Екатеринбургэнергосбыт», получили массовую рассылку, где им предложили погасить долги за электроэнергию, потребленную в срок до 1 декабря 2023 года. При полном погашении задолженности в срок до 20 декабря 2023 года поставщик услуг откажется от требований по уплате начисленных пеней за просрочку платежа. При этом на пени, взысканные по решению суда, данное предложение не распространяется.



Абоненты компании могут самостоятельно посмотреть размер своей задолженности в личном интернет-кабинете АО «ЕЭнС», в личном интернет-кабинете Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Также можно позвонить по единому многоканальному телефону 8-800-700-41-12.