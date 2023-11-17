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В Академическом районе подвели итоги битвы хоров между детскими садами

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подвели итоги традиционного вокального конкурса «Битва хоров». В этом году состязание между малышами прошло в восьмой раз, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».

В Академическом районе подвели итоги битвы хоров между детскими садами

Районный фестиваль-конкурс стартовал 23 ноября, в нем приняли участие воспитанники шести-семи лет из 15 МБДОУ — почти 250 мальчиков и девочек.

На конкурс каждый детсад по традиции представил две песни: про дружбу и патриотическую. Жюри конкурса, среди членов которого были преподаватели мужского хорового колледжа и консерватории, оценивали качество исполнения песен дошколятами, их артистизм, творческий подход и ряд других критериев.

Творческое мероприятие для Академического района стало традицией: оно проводится здесь с 2016 года и успело стать одной из визитных карточек детских садов восьмого района. Добавим, что большинство дошкольных учреждений Академического — постоянные участники творческого соревнования, в планах — сделать конкурс не районным, а общегородским, объединив детсады и остальных семи районов города.

В Академическом районе подвели итоги битвы хоров между детскими садами

«Битва хоров» в Академическом проводится при поддержке ведущего застройщика района — АО СЗ «РСГ-Академическое». Девелопер большое внимание уделяет созданию социальной среды, в которой каждый житель района мог бы максимально раскрыть свои возможности и таланты. В школах Академического работает множество кружков по самым разным направлениям.

Напомним, что в сентябре 2022 года в квартале Eleven был открыт новый корпус Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина. А в августе в квартале «Олимпика» открылось музыкальное отделение Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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