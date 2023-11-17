В Академическом районе подвели итоги битвы хоров между детскими садами

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 23 ноября в восьмой раз начнется фестиваль-конкурс ...15.06.2023 Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...27.02.2023 В Академическом районе подвели итоги танцевального конкурса среди воспитанников детских садов
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подведены итоги творческого конкурса среди ...12.12.2022 Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. «Битва хоров» среди дошкольников Академического района в седьмой раз прошла в ...28.11.2022 В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди ...