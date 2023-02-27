В Академическом районе Екатеринбурга на следующей неделе в восьмой раз стартует «Битва хоров» среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подведены итоги творческого конкурса среди ...12.12.2022 Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. «Битва хоров» среди дошкольников Академического района в седьмой раз прошла в ...28.11.2022 В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди ...27.02.2018 В Академическом районе Екатеринбурга объявили тендер на проектирование двух детских садов
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. АО «РСГ — Академическое» объявило тендер на проектирование двух дошкольных учреждений. ...07.07.2017 В Академическом районе стартует Всероссийская студенческая стройка
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В Академическом районе 8 июля 2017 года пройдет церемония начала Всероссийской ...