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В Академическом районе Екатеринбурга на следующей неделе в восьмой раз стартует «Битва хоров» среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 23 ноября в восьмой раз начнется фестиваль-конкурс среди воспитанников дошкольных учреждений «Битва хоров-2023». Мероприятие проводится при поддержке ведущего застройщика территории АО СЗ «РСГ-Академическое» и управляющей компании «Академический».

В этом году в конкурсе примут участие 250 воспитанников из 15 детских садов, сообщает пресс-служба девелопера.

На конкурс каждый детсад должен представить две песни. Одна — про дружбу, на тему «Ты и я — мы с тобой друзья», другая — патриотическая — «Как наша Россия прекрасна!».

Жюри конкурса, в число членов которого входят преподаватели мужского хорового колледжа и консерватории, предстоит оценить качество исполнения песен дошкольниками, их артистизм, творческий подход и ряд других критериев. Итоги «Битвы хоров» будут подведены в последних числах ноября.
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