В Академическом районе подвели итоги танцевального конкурса среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подведены итоги творческого конкурса среди воспитанников детских садов. Фестиваль танца «Новогодний серпантин» в этом году прошел в формате онлайн в третий раз, собрав почти 130 юных участников в возрасте от трех до семи лет, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
Призы и грамоты останутся на память о победе и участии у каждого конкурсанта. Впрочем, оценивало жюри не только ребят, но и творческую работу педагогов.
«Научить ребят в детском саду хореографии за короткий срок, да еще не хореографу, а, например, музыкальному руководителю — это сложно. И здесь важно увидеть в итоге — эмоции ребенка, дать возможность ему раскрыться и найти образ», — рассказывает педагог дополнительного образования член жюри конкурса Ксения Гатауллина.
Педагоги уверены, что детский возраст — то самое время, когда в ребенке можно разглядеть и раскрыть талант. Поэтому они рекомендуют родителям присмотреться к увлечениям их дочерей или сыновей. Именно для развития творческих способностей юных академчан в каждой школе восьмого района открыты кружки, где дети могут найти себе увлечение по вкусу.
По традиции творческие конкурсы в дошкольных учреждениях восьмого района Екатеринбурга проходят при поддержке ведущего девелопера — АО СЗ «РСГ-Академическое».
«В Академическом районе педагоги создают максимально комфортные условия для развития творческого потенциала подрастающего поколения. Профессионалы своего дела, они готовят воспитанников к победам в конкурсах и спортивных состязаниях. Мы, как главный застройщик и основатели района, поддерживаем любое педагогическое начинание, любой творческий порыв: оказываем помощь в приобретении инвентаря, костюмов, оплате поездок к месту соревнований, а также участвуем в награждении юных дарований. Подобные конкурсы положительно влияют на развитие и воспитание подрастающего поколения и помогают поддерживать в районе позитивную атмосферу добрососедства», — считает председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Все воспитанники детских садов, школ и творческих кружков Академического района, помимо конкурсов, имеют возможность показать свои достижения широкой публике. Так, все массовые культурные мероприятия и праздники, которые в течение календарного года проводит в Академическом его главный застройщик, проходят с участием творческих коллективов.
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