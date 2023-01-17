УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

В Академическом районе подвели итоги танцевального конкурса среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подведены итоги творческого конкурса среди воспитанников детских садов. Фестиваль танца «Новогодний серпантин» в этом году прошел в формате онлайн в третий раз, собрав почти 130 юных участников в возрасте от трех до семи лет, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Призы и грамоты останутся на память о победе и участии у каждого конкурсанта. Впрочем, оценивало жюри не только ребят, но и творческую работу педагогов.

«Научить ребят в детском саду хореографии за короткий срок, да еще не хореографу, а, например, музыкальному руководителю — это сложно. И здесь важно увидеть в итоге — эмоции ребенка, дать возможность ему раскрыться и найти образ», — рассказывает педагог дополнительного образования член жюри конкурса Ксения Гатауллина.

Педагоги уверены, что детский возраст — то самое время, когда в ребенке можно разглядеть и раскрыть талант. Поэтому они рекомендуют родителям присмотреться к увлечениям их дочерей или сыновей. Именно для развития творческих способностей юных академчан в каждой школе восьмого района открыты кружки, где дети могут найти себе увлечение по вкусу.

По традиции творческие конкурсы в дошкольных учреждениях восьмого района Екатеринбурга проходят при поддержке ведущего девелопера — АО СЗ «РСГ-Академическое».

«В Академическом районе педагоги создают максимально комфортные условия для развития творческого потенциала подрастающего поколения. Профессионалы своего дела, они готовят воспитанников к победам в конкурсах и спортивных состязаниях. Мы, как главный застройщик и основатели района, поддерживаем любое педагогическое начинание, любой творческий порыв: оказываем помощь в приобретении инвентаря, костюмов, оплате поездок к месту соревнований, а также участвуем в награждении юных дарований. Подобные конкурсы положительно влияют на развитие и воспитание подрастающего поколения и помогают поддерживать в районе позитивную атмосферу добрососедства», — считает председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Все воспитанники детских садов, школ и творческих кружков Академического района, помимо конкурсов, имеют возможность показать свои достижения широкой публике. Так, все массовые культурные мероприятия и праздники, которые в течение календарного года проводит в Академическом его главный застройщик, проходят с участием творческих коллективов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.01.2023 В Екатеринбурге в честь десятилетия первой школы в Академическом районе была издана памятная книга

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Екатеринбурге в честь десятилетия со дня открытия первой школы в Академическом районе ...

12.12.2022 Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. «Битва хоров» среди дошкольников Академического района в седьмой раз прошла в ...

28.11.2022 В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди ...

08.12.2020 Представителей компании «РСГ-Академическое» наградили почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о награждении почетным ...

27.02.2018 В Академическом районе Екатеринбурга объявили тендер на проектирование двух детских садов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. АО «РСГ — Академическое» объявило тендер на проектирование двух дошкольных учреждений. ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях
Архив новостей
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18