В метро Екатеринбурга с 11 декабря начнут установку новых турникетов с возможностью оплаты по QR-коду

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В Екатеринбурге в метро за 302 млн рублей установят новые турникеты

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. ...

В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...

Новые правила выдачи жетонов спровоцировали коллапс в Екатеринбургском метрополитене

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В Екатеринбургском метрополитене 2 июля 2018 года с 07.00 возникли очереди возле касс ...

Новые правила досмотра в Екатеринбургском метрополитене привели к давкам на всех станциях

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Новые правила досмотра пассажиров в Екатеринбургском метрополитене привели к давке ...