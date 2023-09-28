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В метро Екатеринбурга с 11 декабря начнут установку новых турникетов с возможностью оплаты по QR-коду

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. С 11 декабря 2023 года в екатеринбургском метрополитене начнут установку новых турникетов с возможностью оплаты QR-кодом.

Как сообщает пресс-служба метро уральской столицы, станция «Площадь 1905» станет первой, где установят новое оборудование. В течение 2024 года турникеты заменят на всех станциях.
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