Индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился до 52,2 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...05.09.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в августе вырос до 57,6 пункта
УрБК, Москва, 05.09.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 ...06.05.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в апреле вырос до 44,5 пункта
УрБК, Москва, 06.05.2022. По итогам апреля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 38,1 пункта ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
УрБК, Москва, 05.04.2022. По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился ...