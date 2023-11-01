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Вчера, 11:58

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился до 52,2 пункта

УрБК, Москва, 05.12.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре составил 52,2 пункта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.

Отметим, что в октябре показатель составлял 53,6 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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