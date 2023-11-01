Индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился до 52,2 пункта

Материалы по теме

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...

Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в августе вырос до 57,6 пункта

УрБК, Москва, 05.09.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в апреле вырос до 44,5 пункта

УрБК, Москва, 06.05.2022. По итогам апреля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта

По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 38,1 пункта ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта

УрБК, Москва, 05.04.2022. По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился ...