Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в июле снизился до 54 пунктов

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Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в июне вырос до 56,8 пункта

УрБК, Москва, 05.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне составил 56,8 пункта против 54,3 ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта

По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 58,1 пункта против ...

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УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта

По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 54,7 пункта против ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта

УрБК, Москва, 03.08.2022. По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...