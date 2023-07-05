Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в июле снизился до 54 пунктов

УрБК, Москва, 05.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне составил 56,8 пункта против 54,3 ...05.04.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта
По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 58,1 пункта против ...05.04.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта
УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...03.08.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта
По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 54,7 пункта против ...03.08.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта
УрБК, Москва, 03.08.2022. По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...