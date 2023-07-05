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Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в июле снизился до 54 пунктов

УрБК, Москва, 03.08.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле составил 54 пункта против 56,8 пункта в июне. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.

«Последние данные свидетельствуют об устойчивом росте объемов производства в секторе услуг, хотя и самом медленном с февраля. В тех случаях, когда отмечалось повышение активности, фирмы объясняли это дальнейшим ростом числа новых предприятий и расширением клиентской базы», — говорится в исследовании.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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