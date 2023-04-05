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Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в июне вырос до 56,8 пункта

УрБК, Москва, 05.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне составил 56,8 пункта против 54,3 пункта в мае. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.

«Последние данные свидетельствуют о резком росте объемов производства в компаниях, оказывающих услуги, причем этот рост стал вторым по скорости с мая 2021 года», — говорится в исследовании.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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