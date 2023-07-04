Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-октябре увеличился на 23%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-октябре 2023 ...04.07.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 32%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 38,5 млрд руб. Об этом ...10.03.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе вырос на 30,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2023 года ...25.11.2020 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в октябре сократился на 23%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в октябре 2020 года составил 4 млрд 015 млн руб., что ...25.11.2020 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в октябре сократился на 23%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в октябре 2020 года ...