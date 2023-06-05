Курс евро с начала торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 05.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,28 руб., евро — ...31.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 7,59%
УрБК, Москва, 31.05.2023. По состоянию на 15.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,01 руб., евро — ...30.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,55%
УрБК, Москва, 30.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,07 руб., евро — ...29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%
УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...28.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,41%
УрБК, Москва, 28.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,55 руб., евро — ...