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Вчера, 17:03

Курс евро с начала торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 04.12.2023. По состоянию на 15.01 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,72 руб., евро — 98,62 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,1%, европейской — на 0,7%.
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