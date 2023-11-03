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Вчера, 12:00

Количество актуальных вакансий в Свердловской области за год выросло на 46%

Число открытых вакансий на Среднем Урале в ноябре 2023 года выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 51,5 тыс. штук. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter.ru.

«Наибольшее количество вакансий в ноябре 2023 года относилось к профессиональным сферам «Рабочий персонал» (23% предложений о работе), «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%) и «Строительство, недвижимость» (16%)», — отметили эксперты сервиса.

Наибольшая активность была зафиксирована в профессиональной сфере «Управление персоналом, тренинги» — здесь было открыто на 133% больше вакансий, чем год назад. В сфере «Страхование» показатель вырос на 111%, «Туризм, гостиницы, рестораны» — на 77%, «Административный персонал» — на 69%, «Автомобильный бизнес» — на 68%.

Ранее УрБК писал, что за последний год число вакансий в РФ выросло в 1,8 раза, а предлагаемые заработные платы увеличились на 17%.
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