УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Число открытых вакансий на Среднем Урале в ноябре 2023 года выросло на 46% по сравнению ...

Количество актуальных вакансий в Свердловской области за год выросло на 46%

Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...