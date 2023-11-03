Количество актуальных вакансий в Свердловской области за год выросло на 46%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Число открытых вакансий на Среднем Урале в ноябре 2023 года выросло на 46% по сравнению ...03.11.2023 Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% ...04.04.2023 В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило ...