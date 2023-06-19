Курс евро с начала торгов вырос на 0,78%

УрБК, Москва, 19.06.2023. По состоянию на 14.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,10 руб., евро — ...05.06.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,42%
УрБК, Москва, 05.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,28 руб., евро — ...30.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 2,62%
УрБК, Москва, 30.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,76 руб., евро — ...28.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,41%
УрБК, Москва, 28.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,55 руб., евро — ...21.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,16%
УрБК, Москва, 21.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,81 руб., евро — ...