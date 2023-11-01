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Сегодня, 11:22

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ за месяц не изменился

УрБК, Москва, 01.12.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил 53,8 пункта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.

Согласно данным аналитиков, это говорит о значительном улучшении условий ведения бизнеса. Отмечается, что здоровье сектора укреплялось последние 19 месяцев.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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