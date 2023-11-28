На Среднем Урале почти в 30% вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. За январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в городах Свердловской области ...

За 11 месяцев 2023 года спрос на разнорабочих на Среднем Урале вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В течение 2023 года работодатели открыли в России 37,2 тыс. вакансий для сварщиков. Это ...

Свердловская область занимает третье место в России по спросу на сварщиков

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. На сегодняшний день производственными предприятиями в Свердловской области открыто 6,3 ...

На Среднем Урале вакансии производственных предприятий составляют 15% от общего числа предложений о работе

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Свердловская область оказалась на пятом месте по России по количеству предложений о ...

Свердловская область на пятом месте по количеству вахтовых вакансий в стране

Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...