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На Среднем Урале почти в 30% вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Свердловской области в 29% открытых вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Наиболее часто такие вакансии размещают компании, работающие в сферах «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (7%), «Розничная торговля» (6%), «Услуги для бизнеса» (6%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (6%) и «Металлургия, металлообработка» (5%).

Среди высокооплачиваемых специалистов в регионе преобладают менеджеры по продажам (15% вакансий), упаковщики и комплектовщики (11%), водители (7%) и курьеры (7%). При этом 15% предложений предполагают работу вахтовым методом, а еще 4% — удаленный формат.

Согласно исследованию, наибольшие зарплаты в вакансиях на Среднем Урале предлагают стоматологу-ортопеду (от 350 до 800 тыс. руб.), первому заместителю директора (от 450 тыс. руб.), техническому директору (СТО) (от 400 тыс. руб.).
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