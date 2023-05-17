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Сегодня, 16:56

Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,14%

УрБК, Москва, 30.11.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 88,67 руб., евро — 96,84 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,14%, европейской — снизился на 0,50%.
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