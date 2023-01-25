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Сегодня, 17:00

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%

УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — 75,32 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,05%, европейской — снизился на 0,15%.

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