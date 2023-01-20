Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,24%

УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,66 руб., евро — 74,69 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,24%, европейской — вырос на 0,1%.
УрБК, Москва, 20.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,72 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%
УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...21.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%
УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — ...17.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,79%
УрБК, Москва, 17.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,39 руб., евро — ...