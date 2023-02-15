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В РФ объемы продаж через интернет за год выросли в 1,5 раза

УрБК, Москва, 30.11.2023. В октябре 2023 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям в России выросли на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно октября прошлого года они увеличилась в 1,5 раза, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-октябрь 2023 года.

Согласно данным доклада, доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций выросла до 12% против 9,6% в октябре 2022 года.

При этом лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и «Ситилинк». Так, их доля в общем объеме интернет-продаж составила 39,5%.

«В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (15,0%), обувь (6,4%), игры и игрушки (3,3%), компьютеры (2,9%), бытовые электротовары (2,6%)», — говорится в докладе.
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