В РФ объемы продаж через интернет за год выросли в 1,5 раза

УрБК, Москва, 15.02.2023. По итогам 2022 года траты россиян на интернет-покупки выросли на треть по сравнению с ...29.01.2015 УБРиР увеличил каналы интернет-продаж
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил каналы интернет-продаж. В ...07.05.2010 Marketing Service Group: Рынок электронной торговли в УрФО составляет лишь 8% от общероссийского рынка онлайн-продаж
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2010. Количество пользователей Интернета в Уральском федеральном округе, как и в целом по ...25.02.2010 Руководитель некоммерческого партнерства «Интернет-магазины Екатеринбурга» Александр Потапов: В Екатеринбурге по-прежнему совершенно не развита система продаж через Интернет продовольственных товаров
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2010. «Заказывая товары в интернет-магазинах, люди стремятся к экономии времени и денежных ...14.10.2009 Услугами интернет-магазинов пользуются 10% жителей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2009. Около 20% активных пользователей Сети, или 10% населения Екатеринбурга, пользуются ...