Курс евро с начала торгов снизился на 0,53%

УрБК, Москва, 30.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 88,58 руб., евро — 96,81 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,04%, европейской — снизился на 0,53%.

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