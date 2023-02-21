Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,32%

УрБК, Москва, 14.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,23 руб., евро — 80,70 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,32%, европейской — снизился на 0,43%.
УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...31.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%
УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%
УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...