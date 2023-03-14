УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:00

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,35%

УрБК, Москва, 22.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,93 руб., евро — 83,12 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,35%, европейской — снизился на 0,08%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,32%

УрБК, Москва, 14.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,23 руб., евро — ...

21.02.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...

31.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%

УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...

16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...

10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%

УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (504)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18