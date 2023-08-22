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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план мероприятий для привлечения инвестиций

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план мероприятий для привлечения в город дополнительных инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Среднего Урала.

«Дорожная карта» рассчитана на 2023-2026 годы. План включает в себя, к примеру, разработку системы информирования застройщиков о том, где располагаются свободные площадки, как правильно получить разрешение и оформить документы на строительство.

Кроме того, на официальном портале Екатеринбурга будут размещаться объекты, относительно которых можно будет заключить концессионные соглашения.

Администрация Екатеринбурга планирует развивать взаимодействие с областным и федеральным правительством, а также с коммерческими компаниями. Речь идет о софинансировании строительства городской инфраструктуры.

Также администрация муниципалитета будет развивать обратную связь с инвесторами, принимать предложения по совершенствованию своей работы и улучшению инвестиционного климата в городе.

В 2023 году планируется заключить 10 договоров о комплексном развитии территорий в Екатеринбурге. В 2024 году — 15, в 2025 — 20, в 2026 — 25.
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