Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план мероприятий для привлечения инвестиций

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление с новыми требованиями к ...10.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...14.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план благоустройства дворовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...04.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень муниципальных объектов для ...25.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обновил план мероприятий по привлечению в муниципалитет инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленный план мероприятий, направленных ...